МВФ может оставить Россию без средств

Эксперты называли две альтернативы для Москвы на случай "заморозки" кредитов МВФ

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ЕС хочет запретить Москве доступ к кредитам МВФ, если Россия начнет войну с Украиной. Экономисты считают, что ничего критичного в этом не будет — деньги фонда не всегда идут во благо государству. К тому же даже без денег МВФ у России есть альтернативные источники кредитования на глобальном рынке.

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Усиление давления ЕС на Москву

Ряд стран Евросоюза предложили запретить России доступ к денежным средствам МВФ, пишет британское издание Financial Times. Эту мерупредложили реализовать в случае «вторжения» РФ на Украину.

Новые санкции предполагают замораживание доступа к специальным правам заимствования (SDR), являющимися расчетной единицей МВФ. По данным издания, разработанные США и ЕС ограничения могут нанести урон крупнейшим российским банкам.

В конце лета прошлого года Москва уже прибегала к помощи МВФ. Тогда международный фонд предоставил России $17,48 млрд в виде SDR. Поддержка была обусловлена политикой антикризисного распределения средств МВФ. Полученная сумма тогда поступила в распоряжение «политически нейтрального» института — Банка России.

Чего ждать российским банкам

Запрет на доступ к денежным средствам МВФ не окажет критического воздействия на крупнейшие российские банки. Финансовые организации страны не получают никакой помощи от международного фонда. Даже полученные в конце августа 2021 года средства предоставлялись России для пополнения собственных золото-валютных резервов, а не на капитализацию банков, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» экономист Татьяна Куликова.

По ее словам, поступление почти $18 млрд нельзя рассматривать в качестве адресной помощи России. Помимо нашей страны, финансовую поддержку получили и другие страны мира.

«Это своего рода квази-деньги, которые можно использовать определенным образом. Российские банки ничего из этих средств не получили. Помощь МВФ, возможно, и была значительной в контексте отдельно взятой страны, но сейчас подобная мера невозможна. Предоставление подобной помощи было единовременной разовой акцией международного фонда», — подчеркнула эксперт.

В то же время доктор экономических наук Георгий Клейнер отметил, что интересы банков не всегда соотносятся с нуждами российской экономики. По его словам, очень важны конечный адресат и каналы, по которым поступает помощь МВФ.

«Далеко не всегда подобная финансовая помощь идет на пользу российской экономике. Очень часто денежные средства идут не по назначению, замыкаясь в отдельных секторах, в первую очередь, банковском.



В целом, за прошедшие 30 лет МВФ не принес ничего хорошего России. Если где-то и возможно импортозамещение, то именно в этой сфере», — резюмировал аналитик.

Что будет с российской экономикой

Разработанные ЕС и США новые санкции против России не окажут особого влияния и на макроэкономику страны, отметил доктор экономических наук Игорь Николаев. У нашей страны относительно низкий размер внешнего госдолга и есть финансовая подушка безопасности в виде больших золото-валютных резервов.

«Российские резервы оцениваются сейчас примерно в $630 млрд. Совокупный внешний госдолг с начала 2014 года уменьшился почти вдвое — с $375,9 млрд до $206 млрд к апрелю 2021-го. Размер долга госуправления к октябрю 2021-го составил $67,7 млрд, в апреле показатели были на уровне $61 млрд»,— отметил эксперт.

При относительно благоприятных макроэкономических показателях Россия сейчас не зависит от кредитов МВФ. Важно понимать, что фонд предоставляет ссуды только на определенных условиях, которые не всегда соотносятся с интересами государства.

«Финансовая помощь МВФ может предоставляться, например, под реформу госсектора, чья доля в нашей стране традиционно высокая, на приватизацию предприятий или же борьбу с коррупцией, как это было в случае с Украиной. Это не всегда выгодно тому или иному государству, поэтому Москва неохотно прибегает к такому кредитованию», — объяснил аналитик.

Гособлигации — реальная кредитная альтернатива

Если России отрежут доступ к денежным средствам МВФ, у Москвы останется альтернативный источник кредитования – размещение ценных бумаг на первичном и вторичном рынках. При этом евробонды и ОФЗ (рублевые облигации) выглядят более привлекательными каналами заимствования, чем обращение в Международный валютный фонд.

По словам Куликовой, из-за напряженной геополитической ситуации вокруг Украины российские ценные бумаги резко увеличили доходность, что негативно повлияло на спрос со стороны зарубежных инвесторов.

«Краткосрочные рублевые ОФЗ еще недавно достигали планки в 10%, евробонды также подскочили. Однако в последние две недели Минфин не размещал новые ОФЗ, отменяя аукционы. Это слегла снизило доходность бумаг, сейчас она стала чуть меньше — в районе 9,5% по «длинным» ОФЗ», — отметила Куликова.

При этом она не исключила, что в ближайшие месяцы тенденция может поменяться в обратную сторону. Однако внешняя повестка все равно продолжит оказывать значительное давление на внутрироссийский рынок облигаций.

«Пауза Минфина не стала катастрофичной — резервы позволяют России обходится какое-то время и без выпуска новых ОФЗ.



Если же геополитика спадет (на нее приходится до 1 п.п доходности российских облигаций), котировки ОФЗ неизбежно скорректируются. Год назад, например, уровень доходности по ним был в районе 5-6%. При поднятии же ключевой ставки ЦБ нормой является планка 8-8,5%», — объяснила аналитик.

Николаев согласился с тем, что евробонды и ОФЗ станут выходом для России, если стране перекроют доступ к кредитованию МВФ. Однако аналитик увидел негативную тенденцию, связанную с массовым уходом зарубежных инвесторов с рынка ценных бумаг страны.

«В последние дни доля нерезидентов на рынке российских гособлигаций опустилась до рекордного уровня — всего 19%. Пару лет назад аналогичные показатели были на уровне 34%. То есть, экономика страны на 20% зависит от иностранных кредиторов.



Если санкции на госдолг распространят не только на первичный выпуск и американских держателей, то искать замещение миллиардов долларов придется на внутреннем рынке», — отметил эксперт.

Это, в свою очередь, негативно отразится на динамике российского инвестиционного рынка, затормозив темпы развития национальной экономики. Подобная ситуация, по мнению Николаева, будет напоминать кризис, произошедший в стране в конце 90-х.

«Внутренние заимствования станут гораздо дороже, проценты по кредитам повысятся за счет роста ключевой ставки ЦБ. Государство потратит больше средств для финансирования текущих расходов бюджета, то есть, произойдет проедание внутренних резервов.



При таком раскладе над страной, гипотетически, может замаячить тень дефолта августа 1998 года. Тогда до 30% всех трат бюджета составили именно процентные расходы», — предостерег Николаев.

Китайский разворот и перспективы членства в МВФ

Директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков нашел для России альтернативу в лице китайских финансовых организаций. Однако, если произойдет азиатский разворот, членские взносы Москвы в МВФ станут окончательно бесполезными.

«Кредиты фонда понадобятся России уже в ближайшие годы, если страна озаботится ESG-повесткой. Если отрежут от МВФ, придется обращаться к Китаю.



Но заимствования у Пекина всегда заканчиваются плачевно. Аппетиты КНР пойдут еще дальше. Мы уже сейчас продаем китайцам газ в 10 раз дешевле, чем на мировом споте, съедаем миллионы из бюджета ради совместного бряцания оружием…», — объяснил Солодков.

При этом политическая и экономическая изолированность России — не заслуга властей иностранных государств, добавил аналитик. При таком раскладе Москве стоит задуматься не о потере возможных кредитов МВФ, а, непосредственно, о самом членстве в финансовой организации.