Российское вино предложили вывести за рамки «трезвых» часов

Увеличить время продаж российского вина в магазинах предложил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
«Я бы на час раньше начинал и на час позже заканчивал продажу любого российского вина, сделанного из российского винограда, или шире — винограда, выращенного на территории стран Евразийского экономического союза», — сказал депутат «Парламентской газете».
Увеличение время продаж российских вин могло бы способствовать популяризации отечественных товаров на рынке и повышению инвестиционной привлекательности виноделия, считает Наумов.
При этом он отметил, что производитель и торговая сеть, которые получают дополнительный оборот за счёт лишнего времени продажи, могли бы вкладывать часть прибыли, например, в просветительские программы по пропаганде здорового образа жизни среди подростков.
«Было бы также здорово, если бы производители и сети вместе через специальные фонды поощряли тех участковых, которые активно выявляют и нейтрализуют производителей и продавцов контрабандной продукции», — предложил депутат.