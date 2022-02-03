Российское вино предложили вывести за рамки «трезвых» часов

«Я бы на час раньше начинал и на час позже заканчивал продажу любого российского вина, сделанного из российского винограда, или шире — винограда, выращенного на территории стран Евразийского экономического союза », — сказал депутат « Парламентской газете ».

Увеличение время продаж российских вин могло бы способствовать популяризации отечественных товаров на рынке и повышению инвестиционной привлекательности виноделия, считает Наумов .

При этом он отметил, что производитель и торговая сеть, которые получают дополнительный оборот за счёт лишнего времени продажи, могли бы вкладывать часть прибыли, например, в просветительские программы по пропаганде здорового образа жизни среди подростков.