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1 час назад

Российское вино предложили вывести за рамки «трезвых» часов

Увеличить время продаж российского вина в магазинах предложил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

Российское вино предложили вывести за рамки «трезвых» часов
Фото: Тимур Ханов/ПГТимур Ханов/ПГ

«Я бы на час раньше начинал и на час позже заканчивал продажу любого российского вина, сделанного из российского винограда, или шире — винограда, выращенного на территории стран Евразийского экономического союза», — сказал депутат «Парламентской газете».

Увеличение время продаж российских вин могло бы способствовать популяризации отечественных товаров на рынке и повышению инвестиционной привлекательности виноделия, считает Наумов.

При этом он отметил, что производитель и торговая сеть, которые получают дополнительный оборот за счёт лишнего времени продажи, могли бы вкладывать часть прибыли, например, в просветительские программы по пропаганде здорового образа жизни среди подростков.

«Было бы также здорово, если бы производители и сети вместе через специальные фонды поощряли тех участковых, которые активно выявляют и нейтрализуют производителей и продавцов контрабандной продукции», — предложил депутат.

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