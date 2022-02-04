Украина нашла замену российскому газу

Оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) договорился со словацким газотранспортным оператором Eustream об экстренном наращивании объемов гарантированной мощности газопровода из Словакии на Украину. Это может обеспечить Киеву возможность импорта топлива даже в случае экстренного прекращения транзита российского газа через страну, пишет «Коммерсант».

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Издание, ссылаясь на Eustream, отмечает, что по итогам переговоров, которые были проведены «под эгидой Еврокомиссии», мощность в точке Будинце на границе двух стран будет полностью (в объеме 42 млн кубометров в сутки) гарантированной. Раньше 15 млн кубометров из этого объема составляла «прерываемая» мощность, и ее наличие оператор системы не мог гарантировать. Ожидается, что действие режима продлится до апреля, то есть до конца отопительного сезона. Также издание подчеркивает, что Киев пока не использует уже доступную ей мощность для импорта газа. В январе через пункт Будинце, позволяющий украинским потребителям физически получать газ из Словакии, поставили только 14,5 млн кубометров. В феврале зафиксировано увеличение объема.

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Спрос украинской стороны на физические поставки газа из ЕС вырос в конце 2021 года на фоне резкого роста цен на газ. После подписания нового контракта на транзит российского газа в 2020 году Украина перестала физически получать газ из Европы, так как проще было сделать виртуальный реверс российского транзитного газа. С октября 2021 года стоимость газа в Европе сильно выросла, поэтому европейские клиенты «Газпрома» перешли к минимальному отбору газа и были не готовы продавать его на Украину.

Намерение ОГТСУ обеспечить 50 млн кубометров гарантированной мощности по импорту может быть связано как с подготовкой к резкому росту спроса на импортный газ из-за истощения запасов в хранилищах, так и с опасениями полного прекращения транзита российского газа.

Как отмечает издание, пока неизвестно, откуда возьмется газ в Европе, если поставки из России через Украину будут прерваны. В ЕС обеспокоены этим вопросом - в последние недели власти Союза провели встречи с представителями правительств США, Катара, Австралии и других поставщиков СПГ.