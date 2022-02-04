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39 минут назад

В ЕС пригрозили лишить Россию высоких технологий

Санкции ЕС против России в случае эскалации вокруг Украины коснутся в том числе сферы высоких технологий. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Handelsblatt.

В ЕС пригрозили лишить Россию высоких технологий
Фото: ReutersReuters

Речи идет о развитии искусственного интеллекта, вооружении, квантовых компьютерах, лазерных системах и космических полетах.

«Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет», — отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Россия нуждается в срочной модернизации своей экономики, однако это не удастся сделать без технологий, в которых Евросоюз «бесспорно занимает ведущую позицию в мире».

Глава Еврокомиссии упомянула разработанный масштабный и комплексный пакет финансовых и экономических санкций против РФ, от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля технологических товаров. Также она отметила, что санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» тоже обсуждаются.

«Эти ограничения сделают экономику России еще более хрупкой», — заявила глава ЕК.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ряд стран Евросоюза предложили ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда в случае вторжения России на Украину.

Также газета, ссылаясь на источники, сообщала, что страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать пакет санкций против новых газовых проектов России, который может начать свое действие в случае вторжения РФ на Украину.

Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях». 28 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в войне.

3 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки объяснений, почему она и ее коллеги считают «российское вторжение» неизбежным. Псаки в ответ заявила, что уже больше недели как не использовала слово «неизбежное».

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