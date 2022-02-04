Bloomberg: Россия смогла построить «финансовую крепость»

Авторитетное западное издание Bloomberg заявляет, что за последние несколько лет Россия смогла построить «финансовую крепость», позволяющую пережить новые санкции Запада.
По мнению экономистов, принятые меры со стороны РФ позволят перенести новые ограничения без особых потерь.
«Шаги против России, которые обсуждает администрация президента США Джо Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году», — уточняется в публикации.
Причем Россия смогла нарастить резервы, свести государственный долг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик. Также Россия продолжает прекращать свою зависимость от доллара, в том числе, путем перевода сбережений в евро и юань, поэтому экономисты сделали вывод, что пошатнуть российскую экономику смогут только введение экстремальных рестрикций, пишет Газета.ру.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила журналистам, что Белый дом подготовил новый пакет санкций, который коснётся российской элиты.