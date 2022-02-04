Bloomberg: Россия смогла построить «финансовую крепость»

«Шаги против России, которые обсуждает администрация президента США Джо Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году», — уточняется в публикации.