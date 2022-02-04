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1 час назад

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из России

Этой зимой зависимость США от дизельного топлива из России значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg.

Америка попала в зависимость от России
Фото: ReutersReuters

Из-за того, что Северо-Восток Штатов находится под властью холодов, а традиционные поставщики топлива — Европа и Канада — столкнулись со своими трудностями, страна стала потреблять больше дизельного топлива из России.

Так, в феврале 2022 года из России в США направится более 1,55 млн баррелей дизтоплива, что является рекордным показателем, начиная с 2019 года. Сейчас это практически четверть (22%) от всего импорта дизельного топлива.

Как пишет Bloomberg, увеличение импорта из России говорит о том, насколько сильно российская сторона является ключевым игроком в снабжении мира нефтью. При этом мировой рынок находится в напряжении, так как власти США заявляли о том, что будут отвечать санкциями при возможном вторжении России на Украину, отмечает агентство.

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Восточная часть страны особенно сильно зависит от импорта дизтоплива, так как за последние несколько лет мощности по переработке нефти значительно сократились из-за уменьшения рентабельности. Также запасы дизельного топлива упали до минимальных за последние восемь лет показателей.

В середине октября конгрессмены, представляющие Республиканскую партию, предрекли США зависимость от России и Китая из-за «антиамериканской» энергетической политики президента Джо Байдена.

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