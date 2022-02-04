Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
6 минут назад

Берлин уточнил сроки возобновления сертификации «Севпотока-2»

Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что сертификация оператора «Северного потока-2» будет возобновлена, когда регулятор получит всю необходимую документацию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью», - сказала она.

26 января сообщалось, что компания дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH.

Сертификацию Nord Stream 2 AG приостановили в середине ноября 2021 года.

В ФРГ сделали заявление по запуску «Северного потока — 2»

4 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Les Echos, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет зависеть от действий России. По ее словам,

Россия использует газ в качестве инструмента давления на Европу, поэтому «Северный поток-2» нельзя исключать из санкционных списков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия совместно с партнерами выполнила свою задачу по созданию «Северного потока-2». Как только в Европе примут решение о начале работы газопровода, туда сразу начнут поступать дополнительные объемы российского газа, заверил Путин. Он добавил, что запуск «Севпотока-2» снизит цены на газ в Европе.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители