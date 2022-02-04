Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что сертификация оператора «Северного потока-2» будет возобновлена, когда регулятор получит всю необходимую документацию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью», - сказала она.

26 января сообщалось, что компания дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH.

Сертификацию Nord Stream 2 AG приостановили в середине ноября 2021 года.

4 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Les Echos, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет зависеть от действий России. По ее словам,

Россия использует газ в качестве инструмента давления на Европу, поэтому «Северный поток-2» нельзя исключать из санкционных списков.