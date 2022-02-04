Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что сертификация оператора «Северного потока-2» будет возобновлена, когда регулятор получит всю необходимую документацию. Ее слова приводит РИА Новости.
«Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью», - сказала она.
26 января сообщалось, что компания дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH.
Сертификацию Nord Stream 2 AG приостановили в середине ноября 2021 года.
4 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Les Echos, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет зависеть от действий России. По ее словам,
Россия использует газ в качестве инструмента давления на Европу, поэтому «Северный поток-2» нельзя исключать из санкционных списков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия совместно с партнерами выполнила свою задачу по созданию «Северного потока-2». Как только в Европе примут решение о начале работы газопровода, туда сразу начнут поступать дополнительные объемы российского газа, заверил Путин. Он добавил, что запуск «Севпотока-2» снизит цены на газ в Европе.