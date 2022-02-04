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54 минуты назад

Мантуров ознакомился с ходом строительства новейших ракетоносцев Ту-160М

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Казанский авиационный завод, где ознакомился с ходом работ по программе возобновления производства глубокомодернизированных ракетоносцев Ту-160М. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Мантуров ознакомился с ходом строительства новейших ракетоносцев Ту-160М
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Министру показали первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, который 12 января 2022 года совершил первый полет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование.

Как уже было написано выше, 12 января в Казани поднялся в небо первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М. Дебютный полет самолета над заводским аэродромом продлился полчаса.

Экипаж выполнял маневры на высоте 600 метров. Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в воздухе. Программу возрождения производства стратегических ракетоносцев Ту-160 развернули по решению президента РФ Владимира Путина.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПВО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПВО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев

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