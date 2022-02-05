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56 минут назад

В Польше «разоблачили» план России по запуску «Северного потока -2»

Польский журналист Анджей Кублик в статье для издания Gazeta Wyborcza раскрыл детали плана России по запуску трубопровода «Северный поток -2».

В Польше «разоблачили» план России по запуску «Северного потока -2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, «Газпром» надеется на сильные морозы. В случае резкого похолодания российская компания сможет вопреки законодательству стран ЕС получить «монопольное право на использование нового газопровода».

Кроме того, полагает Кублик, Европе будет тяжело справиться с внезапным скачком спроса, и в итоге появится значительный дефицит сырья.

«При помощи резервов покрыть его не удастся, ведь «Газпром» еще летом опорожнил свои хранилища в Германии, Австрии и Нидерландах», - заявил журналист.

Анджей Кублик рассказал, что компания постепенно теряет свои позиции на рынке Европе. Но при этом, чтобы не сбивать цены, не наращивает предложение.

Ранее сообщалось, что Германия недовольна тем, что Киев постоянно предъявляет те или иные требования к Берлину. В том числе, призывает отказаться от «Северного потока – 2» и начать поставлять Украине оружие.

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