В Польше «разоблачили» план России по запуску «Северного потока -2»

Польский журналист Анджей Кублик в статье для издания Gazeta Wyborcza раскрыл детали плана России по запуску трубопровода «Северный поток -2».

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По его мнению, «Газпром» надеется на сильные морозы. В случае резкого похолодания российская компания сможет вопреки законодательству стран ЕС получить «монопольное право на использование нового газопровода».

Кроме того, полагает Кублик, Европе будет тяжело справиться с внезапным скачком спроса, и в итоге появится значительный дефицит сырья.

«При помощи резервов покрыть его не удастся, ведь «Газпром» еще летом опорожнил свои хранилища в Германии, Австрии и Нидерландах», - заявил журналист.

Анджей Кублик рассказал, что компания постепенно теряет свои позиции на рынке Европе. Но при этом, чтобы не сбивать цены, не наращивает предложение.