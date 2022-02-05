Украина отсоединится от энергосистем РФ и Белоруссии

Украинская энергетическая система в конце февраля временно отсоединится от энергосистем России и Белоруссии для тестирования работы в изолированном режиме. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

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По ее информации, тест продлится 72 часа - с 24 по 26 февраля. После него и еще одного тестирования, запланированного на лето, Украина намерена в начале следующего года стать частью европейской электросети.

Как пишет газета, в начале текущей недели переговоры с членами правительства ФРГ провел старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Он приветствовал планы Киева и выразил надежду на то, что "интеграция системы электроснабжения [Украины] произойдет уже в этом году". Хохштейн заявил, что это станет "сильным проявлением приверженности" Украины сближению с ЕС.

После тестирования Украина должна снова подключиться к энергосистеме России и Белоруссии. Российский "Системный оператор Единой энергетической системы" в Москве отметил изданию, что сотрудничает с украинской стороной по данному вопросу и что после теста будет осуществлена синхронизация систем.