Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-7° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

«Они не переживут»: Беднеющих россиян призвали спасти новыми выплатами

Доктор экономических наук Константин Ордов предсказал, что пенсии потеряют покупательную способность в 2022 году и призвал власти готовить очередные выплаты в 5-10 тысяч рублей. Экономиста цитирует «МК».

«Они не переживут»: Беднеющих россиян призвали спасти новыми выплатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первом квартале инфляционный процесс наверняка не пойдет на спад, за двухлетний период (2021-й и 2022 годы) пенсии в реальном выражении потеряют в своей покупательной способности, а уровень жизни россиян старших возрастов упадет еще больше», - заявил Ордов.

Он отметил, что пенсии были проиндексированы на 8,6%, но эта индексация является «минимально необходимой функцией, взятой на себя государством».

«Эта мера лишь формально компенсирует основные затраты пенсионеров на дорожающие товары», - подчеркнул он.

По мнению Ордова, государство, располагая бюджетным профицитом, должно начислить пенсионерам единоразовую выплату в 2022 году. Она может составить 5-10 тысяч рублей. Иначе самые бедные россияне «просто не переживут год» из-за продолжающего роста инфляции.

«Дорожают ведь не устрицы, дорожает картошка, стоимость которой можно менять достаточно волюнтаристски», - отметил эксперт, предупредив, что отечественные производители могут увеличить цены на десятки процентов.

Константин Ордов - доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова.

Ранее стало известно, что сделают с пенсиями россиян, которые «молчат».

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители