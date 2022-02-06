«Они не переживут»: Беднеющих россиян призвали спасти новыми выплатами

Доктор экономических наук Константин Ордов предсказал, что пенсии потеряют покупательную способность в 2022 году и призвал власти готовить очередные выплаты в 5-10 тысяч рублей. Экономиста цитирует «МК».

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«В первом квартале инфляционный процесс наверняка не пойдет на спад, за двухлетний период (2021-й и 2022 годы) пенсии в реальном выражении потеряют в своей покупательной способности, а уровень жизни россиян старших возрастов упадет еще больше», - заявил Ордов.

Он отметил, что пенсии были проиндексированы на 8,6%, но эта индексация является «минимально необходимой функцией, взятой на себя государством».

«Эта мера лишь формально компенсирует основные затраты пенсионеров на дорожающие товары», - подчеркнул он.

По мнению Ордова, государство, располагая бюджетным профицитом, должно начислить пенсионерам единоразовую выплату в 2022 году. Она может составить 5-10 тысяч рублей. Иначе самые бедные россияне «просто не переживут год» из-за продолжающего роста инфляции.

«Дорожают ведь не устрицы, дорожает картошка, стоимость которой можно менять достаточно волюнтаристски», - отметил эксперт, предупредив, что отечественные производители могут увеличить цены на десятки процентов.

Константин Ордов - доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова.