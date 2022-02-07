Российский урожай оказался под угрозой

Некоторые российские аграрии столкнулись с дефицитом аммиачной селитры накануне посевной кампании. Недостаток или отсутствие азотных удобрений могут снизить урожай на 25-50 процентов от запланированного при относительно нормальных погодных условиях, пишет «Коммерсантъ».

Аммиачная селитра используется ранней весной для подкормки озимых и яровых культур. Ее дефицит, из-за которого часть урожая может оказаться под угрозой, оценивается примерно в 100 тысяч тонн в месяц. Как отмечает издание, в 2021 году цены на азотные удобрения взлетели из-за удорожания используемого при их производстве газа.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал указ о двухмесячном запрете экспорта удобрений со 2 февраля. Решение было принято для того, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании аграриями, а также беспрерывную работу предприятий промышленного сектора.