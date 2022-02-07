Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
55 минут назад

Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия строго выполняла свои обязательства по поставкам газа

На протяжении последних недель Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель: Россия строго выполняла обязательства по поставкам газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последние недели, несмотря на то что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания «Газпром» отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ», — написал он в своём блоге.

По словам Борреля, это только больше усилило «нервозное положение» на рынке.

Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.

Ранее Боррель заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители