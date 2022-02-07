Боррель: Россия строго выполняла обязательства по поставкам газа

«В последние недели, несмотря на то что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания «Газпром» отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ», — написал он в своём блоге.

Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.