В Правительстве России прошли совещания по готовности российской экономики к возможным санкциям из-за «вторжения на Украину», выяснил The Bell. По данным издания, совещания проводил ещё на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов . Уточняется, что на заседаниях подводили итоги стресс-тестов («учений») крупнейших российских компаний и банков.

Ранее Европа и США обещали России «жёсткие» санкции в случае вторжения на Украину. Три близких к правительству источника пояснили The Bell, что с докладами по итогам проведённых стресс-тестов выступили « Почта России », «Аэрофлот» и РЖД . В компаниях на запросы издания не ответили, а представитель Белоусова от комментариев отказался.

Ранее «Секрет» рассказывал , что Белый дом сообщил о введении новых санкций против Москвы в случае нападения на Украину. В Вашингтоне пообещали, что они затронут промышленность, а не потребителей. В списке предлагаемых мер — ограничения для банков, госпредприятий, бизнесменов, запрет экспорта и импорта некоторых товаров и отключение России от SWIFT. Германия вместе со своими партнёрами в Евросоюзе (ЕС) и США также обсуждает возможные санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине. Канцлер подчеркнул, что санкции будут «очень масштабными» и «жёсткими». Однако, по словам Шольца, Запад делает всё возможное, чтобы эти меры против России не пригодились.