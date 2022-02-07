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25 минут назад

В Правительстве России начали готовиться к жёстким санкциям

В Правительстве России прошли совещания по готовности российской экономики к возможным санкциям из-за «вторжения на Украину», выяснил The Bell. По данным издания, совещания проводил ещё на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов. Уточняется, что на заседаниях подводили итоги стресс-тестов («учений») крупнейших российских компаний и банков.

Ранее Европа и США обещали России «жёсткие» санкции в случае вторжения на Украину. Три близких к правительству источника пояснили The Bell, что с докладами по итогам проведённых стресс-тестов выступили «Почта России», «Аэрофлот» и РЖД. В компаниях на запросы издания не ответили, а представитель Белоусова от комментариев отказался.

Уточняется, что финансовые секторы российской экономики имитировали отключение России от международной платёжной системы SWIFT. Также отрабатывался запрет на поставку западного софта, серверов и прочего высокотехнологичного оборудования.

Санкции против РФ вызвали разногласия между Россией и США

Ранее «Секрет» рассказывал , что Белый дом сообщил о введении новых санкций против Москвы в случае нападения на Украину. В Вашингтоне пообещали, что они затронут промышленность, а не потребителей. В списке предлагаемых мер — ограничения для банков, госпредприятий, бизнесменов, запрет экспорта и импорта некоторых товаров и отключение России от SWIFT. Германия вместе со своими партнёрами в Евросоюзе (ЕС) и США также обсуждает возможные санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине. Канцлер подчеркнул, что санкции будут «очень масштабными» и «жёсткими». Однако, по словам Шольца, Запад делает всё возможное, чтобы эти меры против России не пригодились.

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