В Ингушетии на строительство больницы и реконструкцию поликлиники направят 140 млн рублей

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Более 140 млн рублей направят в Ингушетии на строительство новой больницы в селе Кантышево и реконструкцию детской поликлиники в Назрани. Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта "Здравоохранение", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В рамках программы "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение" в сельском поселении Кантышево построят новую больницу и проведут капитальный ремонт детской поликлиники в Назрани. На реализацию этих задач будет направлено более 140 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, благодаря региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в 2021 году был завершен капремонт в трех медицинских организациях: фельдшерско-акушерских пунктах двух сел, детской поликлинике Малгобека, а также закуплен медтранспорт и оборудование.

"Реализация программы позволит улучшить материально-техническую базу медицинских организаций, доступность и качество оказания медицинской помощи, чтобы наши жители, проживающие в различных селах и городах нашей республики, получали весь спектр комплексных медицинских услуг", - передает пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.