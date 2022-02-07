ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу

Евросоюз ведет переговоры с США и другими странами по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС .

На данный шаг Евросоюз подвигли опасения, что в ответ на очередные антироссийские санкции Москва сократит или полностью прекратит поставки газа в Европу. РФ поставляет в ЕС около 40% топлива. В случае если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России, то его запасы в подземных хранилищах могут закончиться уже через шесть недель, считают в британской консалтинговой Wood Mackenzie.