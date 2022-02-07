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1 час назад

ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу

Евросоюз ведет переговоры с США и другими странами по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы налаживаем партнерство с США в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа», — сказала фон дер Ляйен.

Также, по ее словам, ЕС ведет подобные переговоры с Норвегией.

На данный шаг Евросоюз подвигли опасения, что в ответ на очередные антироссийские санкции Москва сократит или полностью прекратит поставки газа в Европу. РФ поставляет в ЕС около 40% топлива. В случае если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России, то его запасы в подземных хранилищах могут закончиться уже через шесть недель, считают в британской консалтинговой Wood Mackenzie.

Ранее глава Еврокомиссии обвинила «Газпром» в странном способе ведения бизнеса.

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