ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу

Евросоюз ведет переговоры с США и другими странами по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.
«Мы налаживаем партнерство с США в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа», — сказала фон дер Ляйен.
Также, по ее словам, ЕС ведет подобные переговоры с Норвегией.
На данный шаг Евросоюз подвигли опасения, что в ответ на очередные антироссийские санкции Москва сократит или полностью прекратит поставки газа в Европу. РФ поставляет в ЕС около 40% топлива. В случае если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России, то его запасы в подземных хранилищах могут закончиться уже через шесть недель, считают в британской консалтинговой Wood Mackenzie.
Ранее глава Еврокомиссии обвинила «Газпром» в странном способе ведения бизнеса.