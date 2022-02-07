В Испании ответили на вопрос о возможной замене "Северному потоку – 2"

Власти Испании не ответили на вопрос о возможности строительства газопровода во Францию как замене «Северному потоку – 2», напомнив, что от этой идеи было решено отказаться еще в 2019 году, пишет ТАСС.

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Ранее газета La Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода Midcat между испанской Каталонией и Францией, который позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

С помощью Midcat можно было бы доставлять алжирское голубое топливо в центр Европы. В проекте заинтересована Германия, так как высокая зависимость страны от российского газа «теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза».

В министерстве экологического перехода королевства на вопрос о возможном строительстве Midcat напомнили, что «испанские и французские регулирующие органы отказались от строительства газопровода Midcat по экономическим причинам в январе 2019 года».