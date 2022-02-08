Что будет с ключевой ставкой ЦБ в феврале

На ближайшем заседании 11 февраля Центробанк поднимет ключевую ставку с 8,5 до 9,5%. Так считают опрошенные РБК и агентством Bloomberg аналитики.

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Bloomberg опросил 32 аналитиков, 22 из них ожидают повышения на 1 п.п. Если так и произойдет, то повышение станет восьмым подряд с марта 2021 года. В декабре российский регулятор дал понять, что «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

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Банк России, вероятно, поднимет ставку до 9,5%, а в марте — до 10%, отмечают в обзоре экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Основной причиной планируемого повышения ставки является отсутствие улучшения инфляционных показателей, говорится в комментарии старшего стратега по долговому рынку Sber CIB Игоря Рапохина.

Главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров считает, что ЦБ решит повысить ставку на 1 п.п., хотя, «скорее всего, оставит себе пространство для дальнейшего маневра и даст сигнал о возможности дальнейшего увеличения ставки».

Не все эксперты считают, что ключевую ставку повысят сразу на 1 п.п. По мнению старшего экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, регулятор повысит ее лишь на 0,5 п.п.

«По данным Росстата, в период с 22 по 28 января недельная инфляция немного замедлилась. В годовом выражении и с корректировкой на сезонность темпы роста потребительских цен снизились до +8% против среднего показателя начала января, превышавшего 9%», — сказано в его обзоре.

Четверть аналитиков, опрошенных Bloomberg, считают, что ставку повысят на 0,75 п.п. На величину шага будут влиять полные данные по инфляции за январь, которые будут опубликованы в среду, 9 февраля, отметил старший экономист «Синары» Сергей Коныгин. Если будет сказано, что в последние недели произошло замедление по полному кругу товаров и услуг, то тогда ЦБ не будет агрессивно поднимать ставку, считает эксперт.

Рапохин полагает, что Банк России 11 февраля может дать понять, сколько продлится пауза в покупках валюты. Напомним, что 24 января регулятор решил приостановить закупки валюты на открытом рынке «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». В «Ренессанс Капитале» прогнозируют, что пауза в закупках валюты будет держаться до апреля, «более раннее возвращение к закупкам вероятно в случае более быстрой деэскалации». Игорь Рапохин ждет, что на заседании в марте ЦБ повысит ставку на 0,5 п.п. — до 10%. Однако он допустил, что ЦБ снова может вернуться к повышению на 1 п.п на следующем заседании. По мнению Сергея Коныгина, ЦБ не пойдет в область двузначных ставок.

«Это одновременно означает смену парадигмы денежно-кредитной политики, сдвиг в сторону инфляционного сценария, что будет негативным ударом для рынка госдолга», - указал эксперт.

Винокуров не исключил сохранения ставки на уровне 9,5%, «если инфляция в феврале окажется ниже январского уровня, а геополитическая напряженность поутихнет». В НРА ожидают пик ставки в 10,5%. Коныгин полагает, что незначительное понижение ставки произойдет к концу года на фоне снижения инфляции. По словам эксперта, при инфляции 6% к концу года и ставке 10%, в реальном выражении она будет достигать 4%. Коныгин при этом допускает смягчение политики в четвертом квартале 2022 года и понижение ставки до 9%.

По мнению Донец и Мелащенко, решение ЦБ по ставке будет по большей части зависеть от геополитической обстановки. В базовом сценарии аналитики «Ренессанс Капитала» ожидают постепенную деэскалацию к середине года. Там допускают введение «дополнительных умеренных санкций». Если деэскалация произойдет раньше, а рубль укрепит свои позиции, то завершение цикла повышения ставки произойдет во втором квартале 2022 года. Донец и Мелащенко считают, что к концу следующего года ставка может составить 6,5%, а к концу 2024 года — 5,5%.

ЦБ окончательно перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике не раньше июля 2022 года, полагают в НРА.