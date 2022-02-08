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49 минут назад

У США и ФРГ возникли разногласия из-за «Севпотока-2»

Лера Букина

Член комитета сената США по международным делам сенатор-демократ Крис Мерфи в эфире CNN раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за уход от прямых ответов по газопроводу «Северный поток-2».

У США и ФРГ возникли разногласия из-за «Севпотока-2»
Фото: EPAEPA

Президент США Джо Байден ранее заявил, что в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины газопровод «Северный поток-2» будет заблокирован. Шольц, в свою очередь, в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме даже не упомянул газопровод. В эфире CNN Шольц также не стал говорить про санкции в отношении газопровода.

«Я бы предпочел, чтобы немцы публично сказали то, что они сказали в частном порядке», — подчеркнул Мерфи в интервью телеканалу.

Его спросили, знает ли он наверняка, что Германия брала на себя такого рода обязательства по «Северному потоку-2» в частном порядке. Мерфи сослался на заявления Байдена в ходе пресс-конференции и подчеркнул, что «верит на слово» администрации президента США.

«Я не утверждаю, что понимаю политику Германии или природу созданной коалиции, но, похоже, это накладывает ограничения на то, что канцлер может публично заявлять по "Северному потоку-2"», — сказал Мерфи.

Напомним, в середине ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

8 февраля замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока-2», но при этом надеется на отсутствие искусственных увязок. Он подчеркнул, что газопровод является исключительно экономическим проектом, который выгоден европейским потребителям.

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