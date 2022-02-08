Запуск газопровода «Северный поток – 2» - один из ключевых вопросов для выхода из кризиса с Россией. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции France Inter.

«Открытие газопровода «Северный поток — 2» — один из ключевых моментов в переговорах и путь выхода из кризиса с Россией. Это вопрос стратегический», - заявил французский министр.

Он призвал не дать американской администрации заставить Европу занять невыгодную для себя позицию и отметил, что у Европы и США «разные интересы в этом украинском кризисе».

По словам Ле Мэра, Европа выступает за диалог и деэскалацию.

Он отметил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву был «более чем необходим», чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг Украины.

«Эскалация конфликта приведет к новому скачку цен на газ и электроэнергию, чего мы и хотим избежать», - пояснил министр.