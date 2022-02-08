Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
11 минут назад

Во Франции признали необходимость в "Северном потоке – 2"

Елена Прошина

Запуск газопровода «Северный поток – 2» - один из ключевых вопросов для выхода из кризиса с Россией. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции France Inter.

«Открытие газопровода «Северный поток — 2» — один из ключевых моментов в переговорах и путь выхода из кризиса с Россией. Это вопрос стратегический», - заявил французский министр.

Он призвал не дать американской администрации заставить Европу занять невыгодную для себя позицию и отметил, что у Европы и США «разные интересы в этом украинском кризисе».

По словам Ле Мэра, Европа выступает за диалог и деэскалацию.

Он отметил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву был «более чем необходим», чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг Украины.

«Эскалация конфликта приведет к новому скачку цен на газ и электроэнергию, чего мы и хотим избежать», - пояснил министр.

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в вопросе деэскалации.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители