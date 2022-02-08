Bloomberg: Евросоюз выступил против отключения РФ от SWIFT

Страны Евросоюза выступили против отключения России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. Ранее США предлагали включить данную меру в пакет санкций, которые начнут действовать в случае «вторжения России на Украину».

«Италия, Германия и Франция были наиболее вовлечены в координацию пакета [санкций] с администрацией [президента США Джо] Байдена и [Европейской] комиссией. Германия настаивала на освобождение энергетического сектора от некоторых обсуждаемых финансовых мер. Они дали понять, что отключение России от международной платежной системы SWIFT недопустимо», — передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что США и Евросоюз могут принять разные меры в отношении России несмотря на то, что они координируют свои действия. Обсуждение санкций ведется в строгом секрете, чтобы Москва раньше времени не узнала деталей и не смогла подготовиться.

Запад опасается, что в ответ на торговые ограничения Россия может ограничить экспорт энергоносителей, от которого, в частности, зависит Германия. Сейчас страны обсуждают возможные экономические последствия. По словам одного из дипломатов Евросоюза, это отсутствие подробностей касательно санкций снижает готовность европейских государств к их результатам.