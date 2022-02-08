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46 минут назад

Евросоюз принял решение по вопросу отключения России от SWIFT

Вероника Полынина

Евросоюз не поддержал инициативу отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, выяснило агентство Bloomberg.

Евросоюз принял решение по вопросу отключения России от SWIFT
Фото: ReutersReuters

США предлагали включить данную меру в пакет санкций в случае «российского вторжения» на Украину, передает ТАСС.

Аналитики: у России есть выход на случай отключения от SWIFT

Страны Евросоюза выступают против отключения России от SWIFT, утверждают источники Bloomberg. Также европейцы против ввода санкций в отношении банков, работающих с энергическим сектором.

Агентство отмечает, что из-за таких разногласий пакеты санкций США и ЕС могут значительно отличаться.

Американо-европейские консультации по санкциям в отношении РФ ведутся в строгом секрете, чтобы Москва не узнала детали заранее и не смогла подготовиться к новым экономическим мерам Запада. Из-за того, что нюансы вероятных санкций не разглашаются, к ним также не могут подготовиться страны ЕС, не участвующие в обсуждениях, отмечает Bloomberg.

8 февраля делегация высокопоставленных американских чиновников, в которую входят представители Госдепартамента, министерств финансов и торговли, прибыла в Европу для обсуждения координации возможных санкций на случай вторжения России на Украину. Американцы проведут консультации с представителями Великобритании, Франции, Бельгии и Германии.

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