Евросоюз принял решение по вопросу отключения России от SWIFT

Евросоюз не поддержал инициативу отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, выяснило агентство Bloomberg.

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США предлагали включить данную меру в пакет санкций в случае «российского вторжения» на Украину, передает ТАСС.

Страны Евросоюза выступают против отключения России от SWIFT, утверждают источники Bloomberg. Также европейцы против ввода санкций в отношении банков, работающих с энергическим сектором.

Агентство отмечает, что из-за таких разногласий пакеты санкций США и ЕС могут значительно отличаться.

Американо-европейские консультации по санкциям в отношении РФ ведутся в строгом секрете, чтобы Москва не узнала детали заранее и не смогла подготовиться к новым экономическим мерам Запада. Из-за того, что нюансы вероятных санкций не разглашаются, к ним также не могут подготовиться страны ЕС, не участвующие в обсуждениях, отмечает Bloomberg.