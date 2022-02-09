Российская компания «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились о ежегодных поставках в Китай 10 млрд кубометров газа. Это соглашение делает Москву менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской газеты Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

Он подчеркнул, что таким образом Пекин показал, что готов помогать Москве обходить ограничения.

7 февраля президент России Владимир Путин посетил открытие Олимпиады в Пекине и встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. После встречи стало известно, что «Газпром» заключил второй договор о поставках в Китай газа с Дальнего Востока, а «Роснефть» договорилась о поставке 100 млн тонн нефти китайской CNPC через Казахстан. Договор заключили на 10 лет.

Президенты также обсудили поставки по проекту «Сила Сибири — 2», продолжением которого станет трубопровод «Союз Восток» в Монголии.

По мнению журналиста Gazeta Wyborcza, Россия виновата в газовом кризисе в Европе, так как ограничила в конце 2021 года поставки газа и освободила свои хранилища в Германии, Австрии и Голландии вместо того, чтобы увеличить запасы накануне зимы.

Издание заключило, что новый контракт на восточном рынке поможет России защитить себя от риска введения санкций против «Северного потока — 2».