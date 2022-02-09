В Польше заявили о победе Москвы и Пекина над Европой

Москва становится менее зависимой от поставок в Европу благодаря новому газовому контракту с Пекином. Об этом пишет журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

По его мнению, Россия создала энергетический кризис в ЕС и занимается «газовым шантажом» из-за проходящего по дну Балтики трубопровода «Северный поток-2». Кублик считает, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.

Как пишет журналист, Пекин займет первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта «Союз Восток» поможет России удвоить поставки в Китай.

«Через десять лет «Газпром» будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 миллиардов кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС», — отметил Кублик.

По его словам, Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, поэтому Запад не лишится его.

«Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу», — указал репортер.

Напомним, на прошлой неделе «Газпром» подписал долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Так, ежегодный объем экспорта топлива из России в Китай будет составлять 48 миллиардов кубометров. Также стороны обсуждают поставки по газопроводу «Сила Сибири-2», продолжением которого станет трубопровод «Союз Восток» в Монголии. Мощность этого маршрута оценивается в 50 миллиардов кубометров в год.