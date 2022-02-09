Сбербанк предупредил граждан РФ с вкладами и кредитами о повышении ключевой ставки с 11 февраля 2022 г.

<p class="MsoNormal">Сбербанк предупредил граждан РФ с вкладами и кредитами о возможном повышении ключевой ставки с 11 февраля 2022 года. Эксперт уверены, что Центральный банк пойдет на такие меры. Заявление сделал эксперт Игорь Рапохин.</p> <p class="MsoNormal">Ожидается, что КС повысят до 9,5% годовых (на 100 б.п.). Предположительно ставка вырастет в рамках заседания совета директоров Центробанка.</p> <p class="MsoNormal">После данного решения будут увеличены ставки по банковским вкладам, однако также увеличатся и ставки по кредитам. Об этом рассказал портал <a href="https://primpress.ru/article/81119" target="_blank" rel="noopener"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">PRIMPRESS</span></a>.</p>