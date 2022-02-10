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10 февраля

ТВ-приставки Sberbox от «Сбера» начали производить в России

Hi-Fi.ruиещё 1

Подразделение Sberdevices компании «Сбер» сообщило о налаживании производства ТВ-приставок Sberbox на территории России. Приставки будут собираться на мощностях компании «Технополис GS» в Калининградской области.

ТВ-приставки Sberbox от «Сбера» начали производить в России
Фото: Hi-Fi.ruHi-Fi.ru

Сообщается, что российскими специалистами будут проводиться следующие работы: поверхностный монтаж компонентов на печатную плату, выводной монтаж плат, установка программного обеспечения, сборка в корпус, тестирование телевизионных приставок и их упаковка. За смену планируется выпускать около 4 000 устройств.

Приставку Sberbox можно использовать с недавно выпущенным смарт-телевизором 40A4BG от Hisense.

Константин Смородин

Источник: Sberdevices

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