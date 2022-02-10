ТВ-приставки Sberbox от «Сбера» начали производить в России

Подразделение Sberdevices компании «Сбер» сообщило о налаживании производства ТВ-приставок Sberbox на территории России. Приставки будут собираться на мощностях компании «Технополис GS» в Калининградской области.

Сообщается, что российскими специалистами будут проводиться следующие работы: поверхностный монтаж компонентов на печатную плату, выводной монтаж плат, установка программного обеспечения, сборка в корпус, тестирование телевизионных приставок и их упаковка. За смену планируется выпускать около 4 000 устройств.