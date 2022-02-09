Рейтинговые агентства перечислили санкционные сценарии для РФ

Рейтинговое агентство Moody's оценило сценарии возможной эскалации конфликта с Украиной. По мнению аналитиков, напряженность в отношениях Москвы и Киева не выльется в прямой военный конфликт, поскольку он грозит России большими военным и экономическими издержками.

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Отношения России и Украины останутся напряженными, но не перерастут в прямой военный конфликт, потому как Москва в таком случае может понести огромные экономические и военные издержки. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

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«Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — говорится в обзоре Moody's «Часто задаваемые вопросы о напряженности и конфликте между Россией и Украиной», который цитирует РБК.

По словам аналитиков, военное вмешательство России заставит агентство «незамедлительно поместить суверенные рейтинги России в список на пересмотр к понижению». Эксперты уверены, что любое возможное нападение РФ на Украину приведет к новым санкциям Запада.

Три санкционных сценария

Эксперты проанализировали последствия от трех санкционных мер США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и включение российских финансовых институтов в санкционный список SDN.

Первая мера предусматривает наложение санкций на российский госдолг. Сейчас американские инвесторы могут покупать и продавать облигации федерального займа (ОФЗ) России на вторичном рынке. По мнению агентства, Даже если все нерезиденты должны будут полностью выйти из российского госдолга, отечественные банки смогут приобрести эти госбумаги.

Moody's отмечает, что введение санкций против российского госдолга повлечет рост стоимости заимствований для правительства РФ.

Отключение России от SWIFT может стать второй санкционной мерой, однако эксперты полагают, что она не сможет остановить трансграничные платежи компаний РФ. При этом такая ситуация вынудит банки искать альтернативные способы финансовых сообщений, поскольку отечественная система СПФС не сможет в краткосрочной перспективе компенсировать потерю доступа к SWIFT.

Наконец, самую серьезную угрозу для России представляет включение крупных российских госбанков в список SDN. Это объясняется тем, что неамериканские контрагенты банков РФ тоже будут обязаны следовать санкциям США.

Эксперты считают, что санкции не повлекут за собой проблем с платежами по российской суверенному долгу. В агентстве исключили дефолт в качестве базового варианта развития событий.

«Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», — пишет Moody's.

Агентство указало, что российские власти уже готовы к самым негативным сценариям: с 2016 года государственные еврооблигации исключили банки США из структуры расчетов и предполагают выплаты в валютах, альтернативных доллару.

Что будет дальше с экономикой РФ?

Аналитики Moody's прогнозируют, что в 2022 году рост ВВП России замедлится до 2%, а в 2023 году — до 1,5%.

Авторы доклада считают, что санкции окажут давление на инвестиционную активность, а также на потенциал роста ВВП и рост реальных располагаемых доходов населения.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch также прокомментировали риски возможной эскалации на Украине и ужесточения санкций против РФ. Они тоже исключили вероятность полноценного военного конфликта между Москвой и Киевом. В то же время аналитики указали на возросший риск дополнительных антироссийских санкций даже без эскалации конфликта.

По мнению экспертов Fitch, ситуация вокруг Украины увеличила напряженность в отношениях России и Запада настолько, что санкции могут ввести и без «вторжения». Спровоцировать такой сценарий могут локальные военные действия и кибератаки.

По мнению агентства, наиболее вероятные санкции предполагают запрет на сделки с суверенным долгом на вторичном рынке для инвесторов из США. Санкционные меры могут затронуть высокопоставленных должностных лиц, государственные структуры и окружение президента России Владимира Путина.