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1 час назад

В США заявили о крупной победе Путина над Байденом

Лера Букина

Президенту России Владимиру Путину удалось одержать крупную победу над американским лидером Джо Байденом в сфере энергетики, пишет политик Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.

Политик отмечает, что, глава Белого дома в попытке сократить выбросы в атмосферу уничтожает газовую и нефтяную отрасль Соединенных Штатов. Долан напомнил, что американский президент запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5. Эти и ряд других мер должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, но с момента вступления Байдена в должность в атмосфере стало на 5% больше загрязняющих веществ, пишет Долан.

«Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках», — отмечает политик.

Колумнист также заявил, что из-за энергетического курса США, направленного на ограничение сырья, за последние 12 месяцев пострадали американские рабочие, потребители и предприятия. В результате, как отметил Долан, все это укрепило позиции России, сделав ее газовую и нефтяную отрасль мощнее и влиятельнее.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен заменить российский газ американским, поэтому будет развивать энергетическое партнерство с США. Она считает, что Россия использует поставки газа «как оружие».

Раскрыто выдуманное Байденом прозвище Путина

9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытаются оккупировать часть энергетического рынка Евросоюза на выгодных для себя условиях. Комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, Захарова отметила, что в данном случае речь идет не об энергобезопасности ЕС, а о том, что Вашингтон хочет воплотить свои намерения, «проявив свой агрессивный настрой» в отношении Москвы.

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