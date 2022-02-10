Страна ЕС рекордно закупилась российской водкой

Латвия в 2021 году увеличила закупки крепких алкогольных напитков в России в полтора раза и обошла по этому показателю Великобританию, заняв первую позицию в списке импортеров этой продукции из России, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе .

«Поставки в Латвию в прошлом году увеличились на 51%, до 260 тыс. дал в натуральном объеме, и на 69% – до 32 млн долларов – в денежном. Великобритания снизила закупки до 513 тыс. дал (-4,8%) стоимостью 30 млн долларов (-11%), в то время как Германия – нарастила до 356 тыс. дал (+25%) на 26 млн долларов (+16%)», – приводит сообщение РИА «Новости» .

В топ-5 импортеров крепких алкогольных напитков из России также вошли Украина (22 млн долларов, +27% к предыдущему году) и Казахстан (14 млн долларов, +74%). Всего по данным ведомства, в 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 млн декалитров крепких алкогольных напитков (в пересчете на 100% спирта) на 195 млн долларов. Основная доля этого экспорта пришлась на водку, выручка за которую составила 160 млн долларов.