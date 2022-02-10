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1 час назад

Раскрыты доходы России от дорогой нефти

Вероника Полынина

Ценовое ралли на рынке нефти укрепит экономику России и принесет в бюджет страны дополнительные 65 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Раскрыты доходы России от дорогой нефти
Фото: ReutersReuters

Для того, чтобы нефтяные доходы России выросли на такую величину, цены на нефть должны оставаться на уровне 90 долларов за баррель, отмечает издание. Если же нефть будет стоить 100 долларов, то российский бюджет по итогам года пополнится на дополнительные 80 млрд долларов. В рублевом выражении эти доходы могут оказаться еще выше из-за ослабления российского рубля в связи с угрозой новых жестких санкций на фоне возможной эскалации на Украине.

Федеральный бюджет России на 2022 год сверстан исходя из стоимости Urals в 44,2 доллара за баррель. Все доходы выше этого уровня пойдут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). По подсчетам правительства РФ, в 2022 году доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора должны составить 9,54 трлн рублей.

Цены на нефть демонстрируют устойчивый рост с начала года, когда они торговались ниже 80 долларов за баррель. В четверг, 10 февраля, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent приблизилась к 93 долларам за баррель.

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