ЕС включит Россию в «серый список» налоговых убежищ

Евросоюз планирует включить Россию в так называемый «серый список» налоговых убежищ. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.

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Как пишет издание, «серый список» расширят с 15 до 25 юрисдикций. Помимо России, в него включат Израиль, Бермудские острова и Британские Виргинские острова. Планируется, что новую редакцию списка утвердят 24 февраля на заседании Евросовета.

Представитель международной организации Oxfam Кьяра Путатуро объяснила расширение списка пересмотром критериев Евросоюза.

Отмечается, что существует также и «черный список». В него входят государства, которые отказались сотрудничать с Евросоюзом в сфере налогообложения или работать с недостатками в управлении своими налоговыми системами. В «серый список» входят юрисдикции, взявшие на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики.

Запад неоднократно заявлял, что в случае эскалации на границе с Украиной против России будут введены жесткие санкции. Издание Bild ранее сообщало, что ущерб для России от совместных санкций США и европейских партнеров может составить более $50 млрд. Среди возможных мер обсуждаются блокировка поставок сырья, ограничение работы посольств и отказ от поставок российского оружия. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал готовящиеся меры «далеко идущими» и «очень жесткими».