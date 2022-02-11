России предрекли ошеломляющую сверхприбыль

В 2022 году бюджет России может пополниться дополнительными $80 млрд от продажи нефти. Такой прогноз сделали аналитики агентства Bloomberg.
Экономисты издания подсчитали, что Россия разбогатеет на $65 млрд при условии сохранения цен на уровне $90 за баррель. При росте цен на сырье до $100 бюджет РФ пополнится «лишними» 73-80 миллиардами долларов.
Эксперты обратили внимание на то, что в рублевом эквиваленте прибыль может быть еще больше, так как российская валюта потеряла свои позиции по отношению к доллару. Также экономисты не исключили, что Россия получит дополнительную прибыль от роста цен на газ.
«Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций», — рассказал аналитик агентства Скотт Джонсон, специализирующийся на теме России.
Он добавил, что сверхприбыль в этом году будет «ошеломляюще большой».
10 февраля Минфин России сообщил, что федеральный бюджет в январе, по предварительной данным, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей. Объем поступивших доходов составил 2,089 триллиона рублей, что составляет 8,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. Нефтегазовые доходы составили 794,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовые — 1,295 триллиона рублей. Расходы бюджета были исполнены в объеме 1,964 триллиона рублей, или 8,3% к общему утвержденному годовому объему и 8,2% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.