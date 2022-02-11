России предрекли ошеломляющую сверхприбыль

В 2022 году бюджет России может пополниться дополнительными $80 млрд от продажи нефти. Такой прогноз сделали аналитики агентства Bloomberg.

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Экономисты издания подсчитали, что Россия разбогатеет на $65 млрд при условии сохранения цен на уровне $90 за баррель. При росте цен на сырье до $100 бюджет РФ пополнится «лишними» 73-80 миллиардами долларов.

Эксперты обратили внимание на то, что в рублевом эквиваленте прибыль может быть еще больше, так как российская валюта потеряла свои позиции по отношению к доллару. Также экономисты не исключили, что Россия получит дополнительную прибыль от роста цен на газ.

«Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций», — рассказал аналитик агентства Скотт Джонсон, специализирующийся на теме России.

Он добавил, что сверхприбыль в этом году будет «ошеломляюще большой».