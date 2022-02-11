Финразведка получит расширенный доступ к данным россиян

В России расширят перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг. Теперь ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), пишут «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства. Инициативу планируют внести в Госдуму в июне.

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В настоящее время доступ к реестру есть у МВД, ФНС, Минздрава, Росстата и государственных внебюджетных фондов. Отдельную информацию могут запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы.

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Данные о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра нужны для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовно наказуемым деяниям, разъяснили в финразведке. Там отметили, что данные из ЕГР ЗАГС могут принести пользу и при проведении антикоррупционных проверок.

«С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы», — подчеркнули в службе.

Расширение перечня органов, имеющих доступ к реестру ЗАГС, создает риски утечек персональных данных, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он пояснил, что информация может помочь телефонным мошенникам втереться в доверие жертв.

«Могут появиться схемы, связанные именно с этими сведениями. Например, в отношении людей, которые недавно заключили брак», — добавил аналитик.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский считает, что мера поможет более качественно противостоять мошенникам, которые используют данные уже умершего человека для получения микрозаймов, и другим подобным схемам.

«Выведение информационного потока в формат законодательного регулирования обеспечит, с одной стороны, системность и эффективность взаимодействия, а другой — прозрачность такого обмена, что, в свою очередь, повысит уровень правовой защищенности граждан», — считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.