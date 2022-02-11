EUobserver: ЕС готовится включить Россию в серый список налоговых убежищ

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Изначально этот режим был создан якобы для того, чтобы позволить переносить офшорные компании на территории РФ в целях деофшоризации. Но, к сожалению, для всей мировой общественности стала известна основная цель, она была связана не с деофшоризацией, как они считают, а с защитой подсанкционных лиц. Россия, создав специальные административные районы, по мнению ЕС, создала условия, являющиеся огорожением от общего налогового режима для избирательного предоставления налоговых льгот с учетом общей позиции, которая существует с 1998 года. Нужно понимать следующее: хочет ли Евросоюз, чтобы САР прекратили существование или ввели такие же требования к действительному эффективному присутствию и наличию офисов, как в отношении Британских Виргинских островов, Бермуд и остальных офшоров. Пока непонятно, то есть официальные власти должны указать, будут ли САР продолжать или нет. Потому что серый список — индикативный показатель, который предшествует черному списку, в результате которого уже могут последовать санкции и вопросы, связанные с более сложным проведением финансовых операций и ограничений представления преимуществ по соглашению об избежании двойного налогообложения. Если говорить о фактическом соблюдении требований САР, то есть перенос туда реальных офисов, наполнение персоналом, их реальное несение затрат и выполнение конкретных функций, то это, наверное, косметическая ситуация. Если ЕС будет категорически против создания такого инструмента, это уже другой вопрос. Тут горе-создатели САР должны понимать, что они с самого начала приняли решение неправильно, их нужно отменять. С учетом того, что есть еще такая политическая составляющая, я думаю, что тут дело будет решаться долго».