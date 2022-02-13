"Это вздор": зачем США выдумали войну России и Украины

Высокопоставленные представители власти США выдумывают и транслируют информацию в СМИ, что Россия якобы нападет на Украину в ближайшее время. Основная их цель — получить от этой ситуации выгоду. Так, те, кто заинтересован в продаже газа, выиграли от остановки запуска российско-германского газопровода «Северный поток — 2», сообщает журнал National Interest.