Высокопоставленные представители власти США выдумывают и транслируют информацию в СМИ, что Россия якобы нападет на Украину в ближайшее время. Основная их цель — получить от этой ситуации выгоду. Так, те, кто заинтересован в продаже газа, выиграли от остановки запуска российско-германского газопровода «Северный поток — 2», сообщает журнал National Interest.
«Страх перед войной, когда СМИ добросовестно выполняли свою стенографическую роль, принес „ястребам“ [сторонникам жесткой внешней политики США] большие преимущества. Люди, заинтересованные в продаже СПГ [сжиженного природного газа], добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода „Северный поток — 2“. Война, которую придумала американская разведка, — это вздор», — говорится в статье.
Отмечается также, что из-за увеличения поставок оружия Украине военно-промышленный комплекс США процветает. В материале также сказано, что МИД РФ практически каждый день напоминает мировой общественности, что страна никому не угрожает войной, отмечает телеканал 360. Американские власти воспользовались внешнеполитической ситуацией в корыстных целях, сообщает RT.
Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией, потому что он «не соответствует требованиям Евросоюза», пишет «Национальная служба новостей». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ отказывается запускать газопровод из-за скопления войск на границе с Украиной.