«Повышение ключевой ставки ЦБ в условиях, когда у нас в основном немонетарная инфляция, произведет на инфляцию очень слабый эффект. Ее причины совершенно другие. Там есть внешняя монетарная составляющая, но в основном это у нас из-за корпоративного ценообразования на рынке и подлома рынка под свои эгоистичные интересы. То, что ЦБ проводит не ту денежно-кредитную политику, доказывает то, что он последовательно повышает ключевую ставку с марта прошлого года, то есть фактически год этим занимается. Но пока даже признаков того, что инфляция как-то успокоилась, нет. Наоборот, она даже развивается. С точки зрения влияния на производство. Инвестиции достаточно сложно проводить на заемные средства, потому что за них надо платить. Немного другие источники. А что касается оборотных средств - тут уже без кредита предприятие, когда оно пересекает определенную грань величины, обойтись не может. Хотите вы, не хотите, нравится вам или нет - предприятие без кредитования оборотных средств жить не может. Значит, на предприятие это окажет сдерживающее, депрессивное влияние. Поэтому наши надежды и планы на какое-то ускоренное развитие экономики придется отложить или сильно скорректировать. Более того, даже государственные программы развития по направлениям при повышенной ключевой ставки достаточно сложно осуществить, потому что их реализуют предприятия, которые работают в экономике, которые работают на рынке. И они работают по тем же самым законам, что и все остальные. И если они не могут работать, значит, мы должны сдержанно смотреть на реализацию этих программ. Что касается банков. Конечно, вслед за повышением ключевой ставки банки повысят свои ставки по кредитованию населения. Сложности будут с той же ипотекой, с возвратом кредитов и так далее. Судя по всему, банки нехотя, но все-таки чуть-чуть поднимут ставки по депозитам. Но отнюдь не в той пропорции. Это будет скорее политический шаг - не потому, что им этого хочется, они будут вынуждены это сделать под влиянием общей обстановки. Деньги стоит нести в банк, если ставка по депозиту вас устроит. Вы должны узнать, какая в банке ставка, она немного повысится. Если было 3-4 процента, то сейчас, наверное, будет под 5-6 процентов. Говоря об устойчивости банков, надо понимать, что все банки, которые работают со средствами населения, входят в систему страхования вкладов. Если у вас сумма до 1,4 млн рублей - вы можете смело эти деньги разместить в банке и быть за них абсолютно спокойным. Даже если банк лопнет, вы эти деньги получите через Агентство по страхованию вкладов
. Если у вас сумма, которая превышает 1,4 млн рублей, то вы используете несколько банков. В зависимости от того, сколько у вас денег. В каждом банке должно быть менее 1,4 млн рублей».