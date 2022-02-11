Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку до 9,5% годовых и рассказал, как оно отразится на экономике страны и клиентах российских банков.

11 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 1 п.п., до 9,5% годовых. Так, она выросла до максимума с мая 2017 года. Это восьмое подряд повышение ключевой ставки. Как отметили в регуляторе, инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% с 8,4% в декабре 2021 года. По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.