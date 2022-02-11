Набиуллина новой брошью описала состояние экономики России

Набиуллина надела на пресс-конференцию брошку в виде весов

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ брошь в виде весов.

Выбор данного украшения, по мнению «РБК», может свидетельствовать о поисках регулятором баланса в денежно-кредитной политике и стремлении к сбалансированному экономическому росту.

В пятницу, 11 февраля, совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт до 9,5% годовых. Данный показатель стал новым максимумом с весны 2017 года.

В своем выступлении Набиуллина заявила, что экономика в России в целом показывает положительную динамику, отметив, в том числе рост ВВП выше запланированного и снижение безработицы. Но повышение цен остается серьезной проблемой. В связи с этим, в регуляторе допустили дальнейшее повышение ставки.

Свою первую брошь со смыслом Набиуллина надела в марте 2020 года. Ей стала неваляшка, символизирующая меры ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Прошлый 2021 год глава Центробанка проводила с брошью в виде Щелкунчика, скрытый смысл которой был «все будет хорошо».