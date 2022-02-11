Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
Войти в почту
1 час назад

Набиуллина новой брошью описала состояние экономики России

Елена Прошина

Набиуллина надела на пресс-конференцию брошку в виде весов

Набиуллина новой брошью описала состояние экономики России
Фото: скрин видеоскрин видео

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ брошь в виде весов.

Выбор данного украшения, по мнению «РБК», может свидетельствовать о поисках регулятором баланса в денежно-кредитной политике и стремлении к сбалансированному экономическому росту.

В пятницу, 11 февраля, совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт до 9,5% годовых. Данный показатель стал новым максимумом с весны 2017 года.

В своем выступлении Набиуллина заявила, что экономика в России в целом показывает положительную динамику, отметив, в том числе рост ВВП выше запланированного и снижение безработицы. Но повышение цен остается серьезной проблемой. В связи с этим, в регуляторе допустили дальнейшее повышение ставки.

Свою первую брошь со смыслом Набиуллина надела в марте 2020 года. Ей стала неваляшка, символизирующая меры ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Прошлый 2021 год глава Центробанка проводила с брошью в виде Щелкунчика, скрытый смысл которой был «все будет хорошо».

Также украшение ознаменовало повышение ставки на один процентный пункт до 8,5%.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители