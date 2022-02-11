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1 час назад

Нефтяной трюк России разорит мировую экономику

Елена Прошина

Эксперт указал на способность России обрушить мировую экономику. По мнению эксперта по энергетике Бориса Марцинкевича, в этом ей поможет нефтяной трюк. Речь идет о прекращении поставок топлива за рубеж. Это приведет к неподъемному для Запада подорожанию сырья, уточнил Марцинкевич в интервью «ПолитЭксперту».

"Нефтяной трюк" России разорит мировую экономику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что кажущийся простым переход стран ЕС на другую, не российскую нефть, на самом деле таковым не является, так как многие предприятия Европы строились специально под тяжелое топливо именно РФ.

«Перестройка технологического процесса, смена тотализаторов, очистка башен от остатков ресурса и так далее — это процесс, который может занять до двух лет. В течение этого времени у Европы будет возникать вопрос, где же ей брать топливо», — пояснил Марцинкевич.

Цена на нефть взлетела до максимума 2014 года

Он отметил, что за два года «топливной передышки», странам придется выбрать марку нефти, которую они станут использовать дальше. А в это время рынок продолжит «лихорадить».

Также Марцинкевич напомнил, что Европа зависит от России по поставкам нефти на 30%, угля — на 30-35%.

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