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18 минут назад

Запад отказался от планов отключить Россию от SWIFT из-за ЕС

Елена Прошина

США и Евросоюз не станут отключать Россию от платежной системы SWIFT в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, сообщает РИА Новости.

Серьезные возражения: Отключат ли РФ от SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Вашингтон и Брюссель почти закончили работу над новым пакетом санкций против России. Он предусматривает меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий и ограничения против «конкретных российских олигархов».

В материале уточняется, что три источника Reuters, которые знакомы с процессом переговоров, сообщили: США и Евросоюз больше не рассматривают возможность введения запрета на использование системы финансовых операций SWIFT для России. Это связано с серьезными возражениями со стороны ряда европейских стран.

Как рассказал один из собеседников агентства, США и Евросоюз намеревались разработать санкции, которые «ударят по русским», но при этом учесть все риски для тех, кто вводит ограничения. Он уточнил, что Вашингтон и его союзники в ходе обсуждения столкнулись с фактом, что меры против России сильнее повредят именно европейским странам.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев понесет огромные убытки, если Россию отключат от системы SWIFT.

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