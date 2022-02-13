СМИ узнали о поставках «санкционных» товаров из Германии в Россию

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью о том, что в 2020 году Германия поставляла в Россию товары двойного назначения в обход санкций Запада. Информация о поставках вызвала бурное негодование посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

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В статье отмечается, что РФ находится на четвертом месте в списке получателей таких товаров, сумма которых составила 366 млн евро. На первом месте Китай с 1,6 млрд евро, далее идут США с 1 млрд и Бразилия с 371 млн. Россия обогнала даже Францию, в которую были отправлены товары двойного назначения на 274 млн. В Украину же поставили на скромную сумму в 17 млн евро.

Свое возмущение посол высказал в Twitter.

«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. <...> И это несмотря на санкции ЕС!!», - сообщил политик.

Ранее сообщалось, что Германия категорически отказывается поставлять вооружения и военную технику на Украину. По мнению министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, конфликт должен решаться исключительно мирным путем. То есть, переговорами с Россией.

«Правительство ФРГ уже давно придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию», - сказала Ламбрехт.