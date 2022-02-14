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1 час назад

В России предложили ограничить наценку на базовые продукты

Lenta.ru

Минсельхоз предложил ретейлерам добровольно расширить ограничение наценки на базовые продукты под популярными у потребителей брендами производителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Минсельхоз захотел ограничить наценку на базовые продукты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведомство полагает, что ограничение наценки в размере пяти процентов на овощи, молоко, хлеб и сахар распространилось только на товары собственных торговых марок крупных сетей, на которые приходится только 20 процентов продаж. Теперь рассматривается возможность ограничить наценку на товары сторонних производителей, которые занимают более 70 процентов объема продаж, например, Danone, PepsiCo, Fazer.

Предложение 10 февраля на совещании внесла заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут. Оно коснется молока, кефира, сливочного масла, творога и хлеба с коротким сроком хранения. Замминистра полагает, что наценки на собственные торговые марки и так минимальны, и только их сокращение не приведет к реальному снижению цен.

Источник среди крупных ретейлеров заявил изданию, что регулирование цен на продукты, занимающие 70 процентов объема продаж, приведет к убыткам и может спровоцировать дефицит. В одной из пищевых компаний отметили, что снижение наценки на целую категорию снизит к ней внимание торговых сетей и приведет к сокращению ассортимента.

Ранее чиновники предложили транспортным компаниям не увеличивать тарифы на автоперевозки социально значимых продуктов, предложение озвучили на совещании в Министерстве транспорта 8 февраля. Инициатива станет новым способом контроля за формированием цен, поскольку логистика традиционно вносит существенный вклад в себестоимость продуктов растительного происхождения — около 13 процентов, в некоторых случаях затраты могут превышать и 20 процентов.

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