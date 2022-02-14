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26 минут назад

В ФРГ сочли дерзостью требования США по «Северному потоку-2»

Елена Прошина

Затягивать с вводом в эксплуатацию российского трубопровода «Северный поток — 2» на основе требований США остановить проект глупо и не имеет никакого смысла. Об этом заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен, сообщает ТАСС.

В ФРГ сочли дерзостью требования США по «Севпотоку-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток - 2"», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что США при этом повышают объемы импорта нефти из России. Она считает, что ультимативные требования президента США Джо Байдена прервать проект «Северный поток — 2» — «неуважение демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров». По ее словам, лидер американского государства видит в европейских партнерах «страны-сателлиты» и намерен использовать их в качестве «рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа». Дагделен уверена, что именно германские граждане в итоге будут платить за резкий скачок цен на энергоносители.

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Депутат еще раз отметила, что сертификацию «Северного потока — 2» затягивать нельзя. По ее словам, американские газовые концерны «пребывают в прекрасном настроении», в то время как европейские граждане боятся новой войны.

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