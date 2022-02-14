Чубайс предрек «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил за скорейшее введение платы за углеродные выбросы. По его мнению, это единственный способ нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога». Об этом он заявил в ходе правительственного совещания под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает РБК.

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«Из всего круга вопросов, которые мы обсуждали, есть самый мучительный, самый тяжелый — это плата за углерод: квоты, налог и т.д. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — подчеркнул Чубайс.

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Спецпредставитель президента напомнил о предложении Европарламента перенести начало взимания углеродного налога с 2026 года на 2025 год и исключить льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035 года. По мнению Чубайса, льготы в результате будут отменены в 2030 году, что раньше, чем изначально ожидала Еврокомиссия.

«Что это означает? У них [европейцев] сейчас цена на бирже — $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка — $50 за тонну. К 2030 году она будет $100, если не считать динамики. Если вы сейчас положите $100 [в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики], это будет совсем другая жизнь», — указал Чубайс.

Сегодняшняя цена квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS — €91 ($104) за тонну углекислого газа.

Как подчеркнул Чубайс, «то, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза». Он выступил за принятие «принципиального решения» в 2022 году и реализацию его в 2023 году. Чубайс считает, что госбюджет на 2024–2027 годы нужно сформировать с учетом этого решения «со всеми вытекающими последствиями». По его словам, если даже взять минимальную цену за углерод для России в $10 за тонну, «при нашем объеме выбросов это 1,5 трлн рублей».