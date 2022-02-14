Европа продолжает стремительно тратить свои запасы газа. По данным на 12 февраля, подземные хранилища газа (ПХГ) Европы просели на 90,8% от объёма, который закачали туда летом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы упал ниже 34%, а подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две трети. Объём газа в хранилищах на 12 февраля оказался на 22,9% (9,9 млрд кубометров) ниже уровня 2021 года. Он также на 1 млрд кубометров ниже исторически минимального показателя на эту дату.

В пресс-службе «Газпрома» уточнили, что с января уровень запасов в европейских ПХГ фиксируется на рекордно минимальных показателях. Украина также следует европейской тенденции. Запасы газа в местных ПХГ находятся на минимальных уровнях. На 12 февраля заполненность снизилась до 10,8 млрд кубометров — на 45,8% (на 9,1 млрд кубометров) ниже, чем в 2021 году.

По информации «Газпрома», обычно Европа забирает газ из своих подземных хранилищ до конца марта — середины апреля. Запасы газа в Европе почти иссякли уже к 3 февраля. Тогда из подземных хранилищ отобрали 84,7% (40,5 млрд кубометров) топлива, закачанного туда за летний период. Общий уровень заполненности хранилищ Европы составлял 36,7%, а ПХГ Германии и Франции опустошили на две трети.