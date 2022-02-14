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16 минут назад

Джонсон призвал страны ЕС отказаться от «Северного потока»

Лера Букина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что европейские страны должны отказаться от «Северного потока». Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Джонсон призвал страны ЕС отказаться от «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Джонсона, всем европейским странам «необходимо сейчас вывести "Северный поток" из кровеносной системы» и найти альтернативные источники энергии.

10 февраля Джонсон заявил, что Британия одобряет жесткую позицию ФРГ по газопроводу «Северный поток-2». Он похвалил канцлера ФРГ Олафа Шольца за готовность присоединиться к санкционному давлению на Россию.

Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» в случае «вторжения» России на Украину.

15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц посетит Москву, где пройдет его первая личная встреча в качестве канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Олаф Шольц обсудят на встрече темы деэскалации вокруг Украины, гарантий безопасности и газопровода «Северный поток-2».

Как заявил посол России в Германии Сергей Нечаев 11 февраля, в Москве рассчитывают, что сертификация «Северного потока-2» в ФРГ возобновится в ближайшее время.

Напомним, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода.

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