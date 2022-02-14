Джонсон призвал страны ЕС отказаться от «Северного потока»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что европейские страны должны отказаться от «Северного потока». Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
По словам Джонсона, всем европейским странам «необходимо сейчас вывести "Северный поток" из кровеносной системы» и найти альтернативные источники энергии.
10 февраля Джонсон заявил, что Британия одобряет жесткую позицию ФРГ по газопроводу «Северный поток-2». Он похвалил канцлера ФРГ Олафа Шольца за готовность присоединиться к санкционному давлению на Россию.
Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» в случае «вторжения» России на Украину.
15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц посетит Москву, где пройдет его первая личная встреча в качестве канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным.
14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Олаф Шольц обсудят на встрече темы деэскалации вокруг Украины, гарантий безопасности и газопровода «Северный поток-2».
Как заявил посол России в Германии Сергей Нечаев 11 февраля, в Москве рассчитывают, что сертификация «Северного потока-2» в ФРГ возобновится в ближайшее время.
Напомним, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода.