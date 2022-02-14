«Жадные до нефти» азиаты начали искать замену России

Импортеры нефти по всей Азии пытаются оценить риск покупки российского сырья, от нефти до мазута, в свете растущей напряженности вокруг Украины, пишет Bloomberg.

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Трейдеры и покупатели популярных в Азии сортов нефти из России опасаются возможных торговых ограничений в случае введения санкций в отношении Москвы, отмечает издание. Хотя такой исход менее вероятен, участники рынка сообщили агентству, что «жадные до нефти» азиаты начинают пересматривать планы закупок на апрель и искать замену российскому сырью.

По словам трейдеров, если Азия откажется от российских сортов, то от этого выиграют ОАЭ и Саудовская Аравия. Покупатели, скорее всего, попросят больше поставок из королевства или обратятся за точечными поставками из Абу-Даби. Однако доставка нефти займет больше времени.