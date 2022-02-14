Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
58 минут назад

Читатели "Рамблера" предрекли Европе замерзание из-за спора с Россией

Мария Иванова

Большинство участников голосования на сайте "Рамблер" считают, что политика европейских стран против российского газопровода "Северный поток-2" будет иметь плохие последствия для самой Европы. Пятьдесят два процента опрошенных (534 человека) выбрали вариант ответа "Европа накажет сама себя. У нее не хватит денег на газ, и она замерзнет". Таким образом респонденты ответили на вопрос "К чему приведет политика Европы против российского газопровода "Северный поток-2"?

Читатели "Рамблера" предрекли Европе замерзание из-за спора с Россией
Фото: Петр Ковалев/ТАССПетр Ковалев/ТАСС

Тридцать семь процентов, или 380 человек считают, что обе стороны этого конфликта пострадают в равной степени. Одиннадцать процентов, или 114 человек полагают, что "Европа найдет других поставщиков, а Россия понесет убытки".

Опрос проводился на сайте 14 февраля. В нем приняли участие 1028 человек.

Ранее 14 февраля сообщалось, что цена на газ в Европе впервые с конца января преодолела отметку в $1000 за 1 тысячу куб. м на фоне роста напряженности вокруг Украины. Кроме того, по данным на 12 февраля Европа потратила долее 90% газа из своих подземных хранилищ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители