Читатели "Рамблера" предрекли Европе замерзание из-за спора с Россией

Большинство участников голосования на сайте "Рамблер" считают, что политика европейских стран против российского газопровода "Северный поток-2" будет иметь плохие последствия для самой Европы. Пятьдесят два процента опрошенных (534 человека) выбрали вариант ответа "Европа накажет сама себя. У нее не хватит денег на газ, и она замерзнет". Таким образом респонденты ответили на вопрос "К чему приведет политика Европы против российского газопровода "Северный поток-2"?

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Тридцать семь процентов, или 380 человек считают, что обе стороны этого конфликта пострадают в равной степени. Одиннадцать процентов, или 114 человек полагают, что "Европа найдет других поставщиков, а Россия понесет убытки".

Опрос проводился на сайте 14 февраля. В нем приняли участие 1028 человек.