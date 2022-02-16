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43 минуты назад

145 спортивных объектов откроют в России в 2022 году

Нижегородская правдаиещё 3

В 2022 году в России должны быть открыты 145 спортивных объектов. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер сообщил, что спортивные объекты планируется ввести в эксплуатацию в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина.– Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся более чем в 50 регионах нашей страны. На их строительство из федерального бюджета будет выделено более 21 миллиарда рублей, – проинформировал Дмитрий Чернышенко.Среди наиболее крупных объектов, которые должны вступить в строй в текущем году, он назвал универсальный спортивный комплекс «Президентский» в Магадане, ледовую арену с полем для кёрлинга во Владивостоке, многофункциональные ледовые дворцы в Новосибирске и Омске, а также многофункциональный спорткомплекс в Краснодаре. Напомним, что современный ледовый дворец, с трибунами на 12 000 зрителей, появится и в Нижнем Новгороде, начало строительства запланировано на этот год. Федеральное правительство гарантировало финансовую поддержку.– Наша основная задача, которую поставил президент, – чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 70 процентов россиян. В конце прошлого года, благодаря проведённым мероприятиям, показатель составил 46,5 процента. К концу этого года намечено достичь показателя как минимум 48 процентов, – подчеркнул вице-премьер.Дмитрий Чернышенко также затронул вопрос реализации проекта «Бизнес-спринт».– Делать спорт доступнее будем и в рамках нового федпроекта «Бизнес-спринт», он был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив правительства. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина в этом году на создание модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок регионам будет направлено 2,4 миллиарда рублей, а в целом до 2024 года федеральное финансирование данных работ превысит 9 миллиардов рублей, – заявил вице-премьер.Нижегородской области выделят 100 миллионов рублей. Благодаря проекту «Бизнес-спринт» намечено строительство одного модульного спортивного зала (2024 год) и двух «умных» спортплощадок (2022-й и 2023-й).— «Бизнес-спринт» в числе 42 инициатив социально-экономического развития получил поддержку председателя правительства России Михаила Мишустина. Благодаря этой инициативе в Нижегородской области будут появляться новые спортивные объекты, которые помогут в развитии массового спорта на территории региона. Спортплощадки и спортзалы всегда востребованы жителями Нижегородской области, – отметил губернатор Глеб Никитин.Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Ледовую арену в Нижнем Новгороде могут построить по концессии за 26 млрд рублей.

145 спортивных объектов откроют в России в 2022 году
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда
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