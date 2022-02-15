Экономикам РФ и ЕС предрекли «взаимное уничтожение»

Группа ученых из Венского института международных экономических исследований оценила возможные сценарии российского вторжения на Украину и потенциальные последствия. Об этом пишет РБК.

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Кроме того, ученые проанализировали, могут ли экономики России и ЕС при этом подвергнуться «гарантированному взаимному уничтожению». Они рассматривают два сценария – базовый и неблагоприятный. Первый предусматривает кибератаки, в этом случае «вторжение» ограничится регионами на юго-востоке Украины. В такой ситуации против России Запад введет сравнительно мягкие санкции. Речь идет об ограничении в отношении банковского сектора, госдолга на вторичном рынке, а также еще большей поддержке Украины, полагают авторы доклада.

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Неблагоприятный сценарий подразумевает полномасштабное вторжение, ответом на которое могут стать жесткие «ядерные» санкции. Самая жесткая мера в таком случае - блокировка импорта российских энергоносителей, включая запрет на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

«Это нанесло бы сильный ущерб российской экономике, но также привело бы к стремительной инфляции и рецессии в мировой экономике, и особенно в ЕС. Это экономическая версия гарантированного взаимного уничтожения, и поэтому она маловероятна», — подчеркивают ученые.

Также, по их мнению, может произойти урезание притока долларов в российские банки. Это может повлечь за собой потрясение в финансовой сфере, сокращение объемов кредитования и инвестиций, а также необходимость в мощных вливаниях капитала в банковский сектор, отмечают в Венском институте международных экономических исследований.

Последний вариант санкций – «полужесткий» – предполагает запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных комплектующих для промышленности. По словам аналитиков, это может значительно повлиять лишь на некоторые отрасли промышленности, в которых западные комплектующие все еще не могут быть заменены другими, например, китайскими.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют ввести жесткие экономические санкции против России в случае ее вторжения на Украину. По словам министров финансов G7, государства собираются действовать быстро и решительно, чтобы оказать поддержку украинской экономике, а также поддерживать усилия по деэскалации напряженности с Москвой путем дипломатического диалога.