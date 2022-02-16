Банки вводят собственные рейтинги для заемщиков

При выдаче ипотеки банки будут руководствоваться не только общими данными, но и собственной оценкой надежности клиента. Такие меры принимают, чтобы снизить риски, сэкономить капитал и резервы организации.Российские банки внедряют внутренние рейтинги для клиентов, чтобы эффективнее оценивать надежность заемщиков. В дальнейшем эта практика станет обязательной для всех крупных банков. Но эксперты не уверены в ее работоспособности, так как преимущества рейтинга не оправдывают значительные затраты на его создание.Одним из первых рейтинговую систему начал внедрять Райффайзенбанк. С февраля 2022 года компания сама оценивает риски при выдаче ипотеки. Переход на новую схему работы для остальных кредитных продуктов планируют завершить до конца года. Такой же способ оценки клиентов уже используют в Сбербанке, но детали пока не раскрывают.Чтобы ввести новый подход в работе с рейтингом клиентов, банковские организации должны получить разрешение Центробанка. Регулятор уже вынес положительное решение по заявке от Альфа-банка, на очереди ВТБ. Если ЦБ РФ даст разрешение, банк начнет использовать рейтинги уже в этом году. Члены правления ВТБ оценивают прибыль от их использования в районе 50 млрд рублей.При этом внедрение программ и оборудования, по мнению экспертов, для перехода к внутренней оценке клиентов при выдаче кредитных продуктов обойдется каждому банку в сумму от $10 до $20 млн, поэтому преимущества новой схемы станут заметны не сразу.Источник: пресс-служба Райффайзенбанка.